自俄羅斯入侵烏克蘭後，德國總理蕭茲（Olaf Sholz）打破他目前領導、提倡和平主義的社民黨（SPD）先例，為烏提供武器，現在他被同黨撻伐，應該採取外交方式。

綜合德國《世界報》（Die Welt）、專業歐盟媒體《歐洲動態》(EurActiv）26日報導，德國政府將其軍事預算增加了1000億歐元（近3兆新台幣），並首次將武器輸出到了戰爭區域。社民黨一些黨員正在努力採取一些措施進行煞車，並且向蕭茲傳送了一封由多名國會議員和歐洲議會議員(MEP)共同簽署的連署信，題為「武器必須停下來！」，「必須阻止衝突螺旋式升級」（escalation spiral），這封信呼籲「權宜的妥協」（modus vivendi），這種路線，通常是指允許衝突各方和平共處的協議。

社民黨立法者補充說：「每次交付武器時，都要仔細權衡並考慮「紅線」在哪，這可能被視為德國參與戰爭，以及挑釁可能帶來的（俄國）反應，」立法者特別提到烏克蘭上空的禁航區，以及贈與烏克蘭戰鬥機、坦克。」

#Ukraine: The first appearance of a German-supplied Flakpanzer Gepard SPAAG, armed with two 35mm autocannons, in Ukraine. These are generally regarded as being very capable against low-flying aircraft and ground targets. pic.twitter.com/cLGEnsISsp — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 25, 2022

烏駐柏林大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）對此抨擊「親愛的上帝，這個派對還有救嗎？ 他們怎麼會如此的無情和忘記歷史？」 。22日聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）報告指出，烏俄戰爭已經造成5587名平民死亡、7890人受傷。

德國Metis戰略智庫主任馬薩拉（Carlo Masala）也在推特上抨擊：「已經開始準備投降了嗎 ，如果不是因為一些國會議員和歐洲議會議員也參與其中，人們原本可以忽略這些胡說八道。」

Lieber Gott, ist diese Partei noch zu retten? Wie kann man so herzlos und geschichtsvergessen sein? Meine Güte🤦‍♂️https://t.co/GKrOZ4awtJ pic.twitter.com/YJLIJBJxKq — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 26, 2022

蕭茲25日訪視了德國境內克蘭士兵在那裡接受了使用獵豹（Gepard）防空坦克的訓練，這些防空車輛即將被送往烏克蘭。

Geht schon los mit dem Einknicken. Wenn da wohl nicht auch einige MdBs und MdEPs dabei wären, könnte man den Unsinn ja ignorieren.



„Die Waffen müssen schweigen!“: SPD-Politiker fordern Friedensverhandlungen mit Russland https://t.co/9utQiRBX3b via @welt — Carlo "Realism, Gedankenfetzen, and Rants" Masala (@CarloMasala1) August 26, 2022

社民黨議會黨團主席明策尼西（Rolf Mützenich）是社民黨和平派的領袖，近日以來一直是蕭茲的頭痛人物，因為蕭茲一直主張「烏克蘭決不能輸」，並排除了「戰敗妥協」（diktat）。

⚡️Today, German Chancellor Olaf Scholz visited a military training site in Germany where Ukrainian soldiers are being trained to use the "Gepard" anti-aircraft vehicles.

Germany has delivered 15 "Gepards" to Ukraine, with 15 more scheduled to follow. pic.twitter.com/fiULTfxcca — ZMiST (@ZMiST_Ua) August 25, 2022

本次連署的代表都是相當具有權力和影響力的黨員，包含社民黨2名歐盟議員科斯特（Dietmar Köster）、舒斯特（Joachim Schuster）和克雷賀（Constanze Krehl），。其中克雷賀是區域發展委員會的成員，也是議會駐白俄羅斯代表團的一部分。舒斯特是歐盟議會駐南非代表團副主席，也是經濟經濟委員會成員，他的最新報告是關於歐盟-非洲貿易關係的影子報告員。科斯特是外交事務委員會成員，代表團也派往伊朗和美國。 他通常負責共同撰寫議會關於歐盟執委會波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）報告。