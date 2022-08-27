今年第22屆舉辦「澎湖學國際學術研討會」，澎湖縣長賴峰偉期許有朝一日「澎湖學」成為一方之學。（張茂雄攝）

今年適逢荷蘭人抵澎建築風櫃尾荷蘭城400年，爰以「荷蘭人築城風櫃尾400週年(1622-2022)」為主題，探討400年前澎湖的歷史發展。（張茂雄攝）

在民國90年澎湖舉辦第1屆「國際學術研討會」，當時澎湖縣長賴峰偉剛當選縣長，期許有朝一日「澎湖學」成為一方之學。研討會開辦以來，已逾22個年頭，27日上午在福朋喜來登酒店舉辦第22屆研討會，適逢荷蘭人第二次（1622年）抵澎建築風櫃尾荷蘭城400年，爰以「荷蘭人築城風櫃尾400週年(1622-2022)」為主題，探討400年前澎湖的歷史發展。

在1622年荷蘭人在澎湖風櫃海邊築起一座城堡，這一東亞海域重要的歷史時刻，主辦單位以1622年荷蘭東印度公司在澎湖、十七世紀荷蘭東印度公司在東亞的經營、十七世紀澎湖的風俗／傳說及民間信仰等為探討議題，邀集國內外專家齊聚一堂，發表13篇論文、1場新書發表會及1場綜合座談。

這場研討會在中研院台史所長許雪姬等人主導下，共邀集了近30位的專家學者，包含日本中島樂章、澳門金國平及德國普塔克教授，國內學者則有地方文史工作者、大專院校教授、中研院研究員等。議程規劃有5場論文發表（共計13篇論文將參與口頭發表）、1場新書發表會及1場綜合座談。

賴峰偉表示，他一直思考要如何坐實這一方之學的地位，每年固定舉辦學術研討會是有困難之處，因此，當務之急在如何培養人才投入在地研究，是縣府力求突破的課題，不論是澎科大教授、研究生，或者中、小學老師等，都可以成為澎湖學的研究主力。

另一方面，縣府也積極展開方志、村史的纂修，也是鞏固澎湖學研究發展基礎工作非常重要的一環。賴峰偉要求增修澎湖縣志，還有觀光志、軍事志的纂修計畫，未來設立以鄉、村為地理範圍的支學，讓各鄉、村能為自己發聲、書寫，保留地方的史料，也是必要進行的工作之一。