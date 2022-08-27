台灣長期面臨社工人力嚴重不足的問題，公私部門多採約聘制度，遇缺不補又沒有勞退，人力不足導致案量、工作人員壓力逐漸增高。為了協助青年了解社工職場，更生少年關懷協會利用暑期機會，提供學生投入社工環境的機會，探索更生少年領域，每年培訓超過100位實習生，希望透過8周的實習，提起青年對社工領域的興趣。

更生少年關懷協會指出，台灣社工的勞動環境不佳、人身安全缺乏保障等問題，鮮少獲得政府重視，且政府近年推動長照醫療政策，使得學生就業後投入長照、醫療領域偏高，司法青少年領域成為社福中的弱勢，從事司法少年社工的挑戰高，短期陪伴成效不高、缺乏成就感等都使學子卻步。

為了提高學子對司法少年社工認識，更生少年關懷協會每年培訓實習生，營造友善工作環境，透過師徒制提供實習生多元學習、實作機會，今年有不少學子特意北上租屋實習，探索更生少年領域，協會至今有四分之一的員工都是從實習結束後，確定職涯目標投入正職社工人員。

更生少年關懷協會指出，實習生可至司法社工組、就業輔導組、中繼職場組與整合行銷組實習，實習過程可思考如何帶領少年們參與活動，由於少年背景各異，實習生也將學習不同的溝通技巧。實習生歪歪分享，服務個案並非完全順利，有少年會選擇離開，過程中也曾否定自己，但要學習調整自身心態，延續服務的愛心。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，協會透過產學合作培育領域人才，希望大眾看見更生少年的需求，希望實習生學習用生命影響生命，並接納真實的自己。輔仁大學社工系教授劉燕萍表示，她從事教職後，每年都會來到這邊，希望同學接觸不同面向的服務，並自我覺察，獲得彌足珍貴的經驗。