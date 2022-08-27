大陸國家統計局27日上午公布，2022年1至7月份，大陸全國規模以上工業企業利潤總額人民幣（下同）48,929.5億元，年減1.1％。

華爾街見聞報導，今年前7個月，大陸規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額17,370.6億元，年增8％；股份制企業利潤總額36,347.3億元，增長3.2％；外商及港澳台商投資企業利潤總額10,935.3億元，年減14.5％；私營企業利潤總額13,116.5億元，年減7.1％。

另在41個工業大類行業中，16個行業利潤總額按年取得正增長，25個行業下降。其中，煤炭開採和洗選業利潤總額年增1.41倍，石油和天然氣開採業增長1.19倍，電力、熱力生產和供應業下降12％，汽車製造業下降14.4％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降44％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降80.8％。

大陸統計局工業司高級統計師朱虹指出，總體來看，大陸工業企業效益延續恢復態勢，但受多種因素影響，企業利潤小幅下降，成本水準仍然較高，部分行業市場需求不足凸顯，經營壓力有所增加，加之國內外環境更趨複雜嚴峻，工業經濟持續穩定恢復仍需付出艱苦努力。