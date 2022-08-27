根據消息人士指出，大陸金融監管部門近日加強窗口指導，鼓勵銀行業者加大實體信貸投放。消息稱，監管部門要求銀行業每月信貸增速不得低於該行資產增速，意味著銀行若不放貸，便無法增加投資。

綜合外媒報導，另一位消息人士表示，大陸監管部門自5月份以來，即要求銀行每月信貸增速不得低於去年同期水平。亦有消息人士指出，於年中前後接到窗口指導，要求加大對單戶授信總額人民幣1千萬元以下的小微企業的信貸投資力度。

報導稱，當前大陸各家金融機構所接到的窗口指導，時間不一，而且有愈來愈多機構被納入指導範圍。