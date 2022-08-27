謝盈萱主演的《俗女養成記2》抱回了「最佳喜劇節目」大獎。（CATCHPLAY提供）

新加坡亞洲內容大獎ContentAsia Awards 2022昨（26日）公布得獎名單，由CATCHPLAY旗下內容製作公司影響原創自製的OTT綜藝節目《熙娣想聊》拿下「最佳亞洲脫口秀」獎項，主持人小S（徐熙娣）開心致謝，「在疫情期間蠻刻苦克難地做了這個節目，最後竟然還可以受到國際的肯定，我覺得這真的對我們整個團隊是一個超級大的鼓勵。第2季已經在籌備中，希望可以也做得很好。」還笑稱：「現在已經是真正的international professional superstar，講的時候再也不會嘴軟了，謝謝大家的肯定，我會做更多好看的節目。」

小S同時也在臉書發表得獎感言，表示好感謝姐姐大S在她最沒自信的時候鼓勵她主持，甚至還直接當製作人，提供了非常多的創意，也邀了讓她可以無拘無束主持的另一位製作人B2，才有了夢想中的節目《熙娣想聊》，還得了亞洲最佳脫口秀，並開心寫下：「實在太開心、太感恩了！以後自稱國際巨星的時侯，不會嘴軟了！（不過好像也沒嘴軟過）謝謝整個團隊的努力、每位來賓的熱情參與！在此，熙娣致上十二萬分的謝意！」

而由影響原創與華視共同創作的風靡全台現象級戲劇《俗女養成記2》，在新加坡亞洲內容大獎的3項入圍中，最後抱回了「最佳喜劇節目」大獎！導演陳長綸表示： 「很高興在新加坡亞洲內容大獎中看到其他國家電視節目的風格和題材，有別於我們熟悉的日本、韓國等地的節目；同時很幸運地，我們也榮獲了最佳喜劇節目。」導演嚴藝文則感性地說：「很謝謝大家對俗女二的欣賞。我自己非常『愛』這個作品，也『愛』參與俗女的每一個幕前幕後的夥伴。拍『喜劇』是一件超級難的事，我期許自己能一直堅持下去。」