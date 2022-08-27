8月29日即將開學，有鑑於Omicron變異株BA.5來勢洶洶，新竹市政府已啟動全市69所中小學、非營利幼兒園大清消，將於開學前完成全市校園環境清消並備妥防疫物資，開學後則落實師生戴口罩、進校量測體溫等措施，讓學生、家長放心。

市府教育處表示，因應開學，市府環保局、教育處、各校校長和老師近日緊鑼密鼓防疫，除校園大環境與教室清消，也要確保各校防疫物資是否充足，並確認開學後入校體溫測量路線、午餐隔板是否有破損需補充等。

教育處指出，目前各校皆已備妥師生線上教學及學習所需視訊工具、數位學習平台、學習管理系統及數位教學與學習資源，加強線上教學演練，確保師生能操作及熟悉相關工具與資源，以備不時之需。另也逐步依據中央流行疫情指揮中心規定修訂「校園防疫手冊」，整理停課標準、校園防疫SOP、校園消毒及相關問題。

此外，教育處也指出，各校皆依規招聘合格師資，強調開學前竹市所屬學校師資皆能全數備妥，並在開學前共同備課以維學生的受教權。但若教師開學後因個人因素需要請假者，教育處也會請學校協助課務安排，讓學生學習不間斷。

代理市長陳章賢表示，為迎接開學，市府延續近年的防疫經驗做準備，校方、家長與學生間也已建立完整防疫交流平台。

市府也提醒家長，做好孩子與自身的自我健康管理，若孩子開學當天身體不適、發燒，建議請假在家，若是進校後感到不適，校方除了立即通知家長，也安排隔離室。