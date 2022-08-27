炎夏工作，許多上班族常靠手搖飲來紓壓或補充水分，但牙醫師表示，這也因此成為近期上班族看牙的主因，因奶茶等含糖飲料，許多人習慣慢慢享受，一喝一下午，有上班族因此嚴重蛀牙，且因同時牙齦浮腫，無法立即補牙，期間口腔衛教就達半年，呼籲民眾飲食盡量「集中處理」，否則中間必須多喝水，以減少口腔細菌的孳生，維護牙齒健康，讓牙齒用好用滿。

中央公園精品牙醫診所負責人徐慶玲表示，人進食後30分鐘，嘴巴中就會形成牙菌斑，之後鈣化成牙結石，除了牙齒琺瑯質遭侵蝕導致蛀牙發生，且會引發牙齦發炎、牙周病等問題，進而導致牙齒對冷熱敏感，及牙齒脫落的嚴重後果。

徐慶玲表示，近來高溫炎熱，許多民眾不習慣以白開水為水分來源，習慣以手搖飲來補水或紓壓，但此舉除了增加蛀牙機率外，慢慢啜飲享受的習慣也讓口腔中細菌有更長時間與飲料中的糖分結合，導致蛀牙，及後續的牙周病問題，「有一病患因每天要喝一杯含糖手搖飲，且一喝一下午，不只蛀牙還造成牙周病，該病患後因牙痛就診，蛀牙情況嚴重，又因牙齒浮腫無法立即進行補牙，期間口腔衛教長達半年。

除了含糖飲料，徐慶玲提醒，不含糖的咖啡也會因為色素沉澱，導致牙齒表面粗糙，讓牙菌斑容易孳生，因此含糖飲料盡量速戰速決，且最後要以足夠的喝水來降低口中酸性。