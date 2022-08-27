台南一名居無定所的46歲古姓男子，在今年3、4月份陸續偷竊旗津的資源回收廠及住家，當時警方將古男移送地檢署。沒想到8月中旬開始，有民眾發現古男又在旗津巷弄裡梭巡，疑似為了找尋下手目標而先行「探腳路」，住戶也立即在臉書地方社團貼文提醒。警方立即著手找尋出沒不定的古男，最後在一處貨櫃屋裡找到人，還意外發現古男已經遭到通緝，隨即解送歸案。

8月中旬有民眾在臉書「旗津區【咱是旗津人】」社團貼出古男鬼鬼祟祟的畫面，提醒當地居民注意，鼓山分局中洲派出所發現照片中的男子，就是數月前在旗津地區涉及多起竊案的古男，立即著手調查。

由於古男居無定所、行蹤不定，警方難以找人，員警在探訪多日後，於25日晚間巡經中洲二路的巷弄時，發現古男寄宿在朋友的貨櫃屋裡，員警前去約制並告誡勿重蹈覆轍，古男隨即辯稱，當時只是找不到出路，並無不法行為，不料員警在查詢身份時，發現古男已於8月18日遭高雄橋頭地院發佈竊盜通緝在案，當場上銬逮捕。

鼓山分局長蔡鴻文表示，提供民眾安居的生活環境警方責無旁貸，對於治安隱患採取約制及蒐證雙管齊下的方式，讓犯案對象有所警惕，也可以解除居民心中疑慮。民眾若發現住家周邊有可疑人士進出，可撥打110或聯繫當地派出所，警方會立即派員到場提供協助，以確保居家安全無虞。