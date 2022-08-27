學甲分局宅港派出所警員李峻安（左二）表示，自從昨天開槍後，人變得很亢奮，整夜睡不著。（李俊淇攝）

台南市長方仰寧表示，警察唯有先保護好自己才有能力去保護民眾的生命財產及安全。（李俊淇攝）

台南殺警案造成2名員警殉職，昨天則又有歹徒持刀襲擊員警。台南市警局為加化警員敵情觀念及接敵技巧，在今（27）日上午在台南市警局停車場依這兩案例編排強化訓練課程，局長方仰寧表示，雖然平時訓練都正常進行，但敵情觀念還需再強化，唯有先保護好自己才有能力去保護民眾的生命財產及安全。

方仰寧則特別強調，現階段如何發揮戰術三寶的精神，在安全的距離、適當的掩護或掩體、隨時使用武力的戒備，所以召集各分局的種子教官前來強化訓練。而昨天學甲分局宅港派出所警員李峻安單獨面對歹徒持雙刀評嫌的反應，也確是展現出接敵訓練的成效。

這次訓練內容主要是針對前兩次殺警案的案例進行編排，針對單警遇敵及雙警遇敵該如何處置，由警員模擬喝酒民眾，警方上前應觀察地型尋找是否有掩護的地方，而勸導時應保持距離，遭遇敵方攻擊時該如何應對，兩次模擬訓練都成功使用槍械制伏嫌犯。

昨天開槍的警員李峻安也到訓練現場，他表示，昨天自從開完槍後，整個人變得很亢奮，整夜睡不著，因為對著人開槍還是第一次，其他都是在訓練場地上開的槍，昨天主要針非致命要害開槍，所以對方應該不會有生命危險，一切都照著警械使用條例用槍，應該不會有什麼問題。

台南市警局也表示，警員遇襲殉職案恐對其他員警造成負面心理衝擊，為避免日後員警出現不良創傷反應，在案發隔日也立即針對第一時間目擊現場員警，聘請專業心理師安排一對一心理諮商，另也邀請心理師前往關懷輔導遺眷心理狀態，並視需求協助安排諮商資源。

而未來將在9月規畫陸續辦理團體諮商及安心講座，其中「創傷後壓力症候群」減壓團體則針對第二分局民權派出所員警及平日與殉職員警較親近者，以小團體方式深入進行心理治療；另安心講座對象則擴大至各外勤單位員警，以避免員警因此事件出現焦慮及恐慌等負面情緒。