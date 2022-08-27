疫情所帶動的宅經濟迅速起飛，根據市場調查機構Sensor Tower的《2022手遊市場報告》指出，台灣已成為全球第五大的手遊市場，各大電競手機品牌也陸續在台推出新機搶客，華碩上月就推出了全新的ROG Phone 6系列，進一步搶攻手遊玩家市場，而大陸電競手機品牌黑鯊也正式回歸台灣市場，推出了黑鯊5系列，此次就請來知名遊戲實況主Zoe 肉乙來實測兩款Pro版電競手機的特色功能。

黑鯊5 Pro搭載了4650mAh大電池，隨盒即附有120W極速快充插頭，20分鐘內就能充滿100%電力。（石智中攝）

黑鯊5 Pro帶來了虛擬二次元偶像「鯊鯊醬」，讓玩家像多了一個AI朋友一樣可以互動更貼心。（石智中攝）

黑鯊5 Pro此次則採隕石黑、天宮白兩色設計，搭載了4650mAh大電池，更支援在120W極速快充，20分鐘內就能充滿100%電力，Zoe平常除了遊戲實況直播以外，也會進行生活實況直播，快充功能不僅能讓她在進行遊戲時不斷電，更能隨時能快速充電、隨時直播與觀眾互動，另外更帶來了虛擬二次元偶像「鯊鯊醬」，可設定成桌面看板娘，以及早安鬧鐘等貼心功能，玩家也像多了一個AI朋友一樣可以互動更特別。

黑鯊5 Pro搭載磁動力升降肩鍵2.0，採用全新U型導向槽，能夠還原真實按壓手感，推鍵一下即能彈出肩鍵。（石智中攝）

黑鯊5 Pro的磁動力升降肩鍵2.0，能帶來像鍵盤一樣的按鍵回饋感，更能依需求而自定鍵功能。（石智中攝）

黑鯊5 Pro就帶來磁動力升降肩鍵2.0，採用全新U型導向槽，能夠還原真實按壓手感，推鍵一下即能彈出肩鍵，還能依需求而自定鍵功能，「在玩射擊遊戲時，有電競手機獨有的2顆快捷鍵是很重要的，黑鯊的新肩鍵按起來回饋感更高，就像鍵盤一樣的按鍵回饋感，玩起來更有感覺。」，另外還有推出黑鯊冰封散熱背夾，不過使用時就要插上電源才能使用，相較麻煩一點。

黑鯊5 Pro的遊戲助手不僅能直接看到FPS、性能負荷及WLAN連線狀態，還能直接快速設定防誤觸、拒接電話，或是開啟掛機功能。（石智中攝）

黑鯊5 Pro也打造了遊戲空間與遊戲助手兩大功能，前者能在已下載的手遊中進行各種調整設定，另外也能在遊戲進行中，同樣從左右上角滑下，即能開啟遊戲助手，不僅能直接看到FPS、性能負荷及WLAN連線狀態，還能直接快速設定防誤觸、拒接電話，或是開啟掛機功能，也是相當實用、直覺式的UI設計。

Zoe更喜歡以黑鯊5 Pro的前鏡頭自拍，美肌不用開太大，即能拍出自然清晰又漂亮的照片。（以手機自拍）

黑鯊5 Pro就採1600萬像素前鏡頭，美肌功能可細調小臉、大眼等功能，「黑鯊5 Pro的自拍照明顯更自然，而且美肌也不用開太大，就能拍出自然清晰又漂亮的照片，對比起來更喜歡這支的自拍效果。」

Zoe體驗完黑鯊5 Pro後，對於回饋感佳的升降肩鍵印象最深刻，快充功能特別方便。（石智中攝）

黑鯊5 Pro就搭載6.67吋、144Hz FHD+ OLED螢幕，透過「TouchControl觸控大師」觸控採樣率更高達720Hz，處理器則採用高通Snapdragon 8 Gen 1，還有首創的「逆重力」雙VC液冷散熱系統，導熱性能增加50%，Zoe覺得雖然處理器不一樣，但遊戲玩起來還是很流暢，在下載《原神》及遊玩時，手機同時進行120W快充，仍沒有過熱狀況，回饋感佳的升降肩鍵也能帶來玩遊戲的手感快感，不過缺點就是風扇需要另外充著電使用比較麻煩。