已經當了5年以上實況主的Zoe 肉乙，此次實測了兩款全新電競手機之餘，也知道近年不少玩家也想投入實況主的工作，而Zoe就分享到當初是從大學三年級開始遊戲實況的直播，「本來只是很愛玩遊戲，當初也只是開給同學看，不過後來有受到觀眾歡迎，發現也能賺到錢，所以才全職投入當實況主的。」

聽起來容易、門檻不高的工作，但她也分享到，其實實況主比起一般直播主經營起來更困難，因為直播主的受眾較多，對比起像Twitch等以遊戲為主的實況平台，實況直播的人多、受眾卻相對侷限，所以更需要多想一些企劃，「像現在我就會一半時間在戶外進行生活實況直播，能更即時與粉絲互動，還有粉絲會到現場有機會碰面，粉絲也會比較喜歡這種實況。」

不過Zoe也鼓勵玩家如果也想投入實況行業，確實門檻不高，主要是看口條，也要多追時事，直播時才能與粉絲多一點話題可以聊天互動，同時幽默風趣的講話方式，以及個人風格也很重要，她也建議假如不想露臉的話，現在也能製作自己專屬的「V皮（虛擬角色）」，「其實以前自己也不懂大家為什麼要看V皮，但後來發現V皮的實況主都很競爭，所以他們的口才跟才藝都很厲害，而且用不一樣的聲音表達，也能有更多的想像。」