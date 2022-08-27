疫情所帶動的宅經濟迅速起飛，根據市場調查機構Sensor Tower的《2022手遊市場報告》指出，台灣已成為全球第五大的手遊市場，各大電競手機品牌也陸續在台推出新機搶客，華碩上月就推出了全新的ROG Phone 6系列，進一步搶攻手遊玩家市場，而大陸電競手機品牌黑鯊也正式回歸台灣市場，推出了黑鯊5系列，此次就請來知名遊戲實況主Zoe 肉乙來實測兩款Pro版電競手機的特色功能。

ROG Phone 6 Pro此次延續如太空艙般的柱型盒裝包裝，機身則採極光白色設計，還有後置幻視螢幕，能自訂畫面。（石智中攝）

ROG Phone 6 Pro隨附ROG卡片，能在設定時體驗AR互動去了解手機。（石智中攝）

ROG Phone 6 Pro此次延續如太空艙般的柱型盒裝包裝，機身則採極光白色設計，具備6000mAh超大容量電池，更附有65W快充變壓器，充電時可從一般底下的充電孔，又或是在橫向手持時，能在手機側邊中央的充電孔進行充電，Zoe就認為這是對實況主或玩家來說重要的設計，「平常開實況直播時需要插上轉接頭，但一般手機連接孔都在下方，橫向手持時會容易摺到或卡到線，插孔在中間的話，手指才不會卡到超方便！」，而且更隨附ROG卡片，能在設定時體驗AR互動去了解手機，也是小巧思之一。

ROG Phone 6 Pro搭配空氣動力風扇6，不僅能散熱，更配備4顆AirTrigger 6實體按鍵與內建腳架，能設置更多快捷鍵方便玩家進行遊戲。（石智中攝）

ROG Phone 6 Pro搭載獨家AirTrigger 6，擁有超音波觸控、體感感測與風扇專用鍵 3種感應模式、支援超過20種遊戲手勢，玩家能根據習慣自行設定。（石智中攝）

電競手機絕不能少的快捷鍵，ROG Phone 6 Pro就除了搭載獨家AirTrigger 6，擁有超音波觸控、體感感測與風扇專用鍵 3種感應模式、支援超過20種遊戲手勢，此次特別在空氣動力風扇6上，搭載了致冷晶片及扇葉以外，能以手機直接供電，安裝後直接覆蓋發熱區降溫，更有馭熱速冷智慧系統，可以AI判斷手機溫度去啟動3種散熱模式，還配備4顆AirTrigger 6實體按鍵與內建腳架，「雖然原本的AirTrigger對手小的人比較方便，但現在手遊中的技能也變得比較多，比一般電競手機多2顆快捷鍵，更能把像打開背包等不常用的功能設置在風扇下方2顆按鍵，儘管拿起來體積較大，但習慣之後其實就會相對玩起來更方便。」

ROG Phone 6 Pro的Game Genie遊戲精靈全面更新，在遊戲中也能輕鬆從左右上角滑下，即能叫出遊戲精靈，可迅速在遊戲中調整螢幕更新率、或進行錄影等功能。（石智中攝）

ROG Phone 6 Pro此次的Armoury Crate遊戲中心、Game Genie遊戲精靈都全面更新，除了能在遊戲中心看到效能管理，或是手機溫度、預計電量續航力等硬體資訊，還能調整Aura系統光或效能模式等設定，而在遊戲中也能輕鬆從左右上角滑下，即能叫出遊戲精靈，可迅速在遊戲中調整螢幕更新率、或進行錄影等功能。

以ROG Phone 6 Pro的前鏡頭自拍，Zoe就認為感覺有點失真，濾鏡感太重。（以手機自拍）

對於需要露臉的實況主來說，自拍也是很重要的一環，ROG Phone 6 Pro採Sony IMX663感光元件的1200萬像素前鏡頭，只有一鍵可自行調整美肌功能，「ROG的自拍雖然一鍵調好，但就算美肌開不大，也會有點失真，濾鏡感太重，照片看起來也太白、比較模糊。」

ROG Phone 6 Pro採6.78吋、165Hz/1ms AMOLED螢幕，720Hz觸控採樣率與23毫秒觸控反應時間，加上高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器，以及全新「GameCool 6散熱系統」，Zoe認為比過去體驗ROG Phone時，螢幕不僅流暢度更高、更靈敏，顏色比起來也更濃厚及飽和，亮度也相當足夠，下載完《原神》及遊玩時，有風扇加持散熱更快，不過也因風扇需要吃手機的電，所以邊玩、邊用風扇、邊充電時，電力會充得較慢，但整體操作相當直覺實用，系統也更成熟，但太重就不太適合出門做戶外直播。