徐鳳娥的父親在其國中時因病驟逝，母親當時兼職並一手扛起照顧3個孩子的責任，一家4口擠在不到3坪的空間，所幸家扶基金會提供協助，受到幫助的她當時就立下「一定要回饋社會」，如今事業有成，10年來已捐助逾5000萬元，也擔任家扶認養人，希望把愛傳下去，今天獲頒「金扶獎」表揚。

家扶基金會今天邀請副總統賴清德為5位傑出青年頒發「金扶獎」，希望表揚他們善用貧窮智慧、跨越成長逆境，如今在各各業皆有傑出表現，並藉此鼓勵同處逆境的學子，學習永不放棄、最終突破困境、品嚐生命的甘甜。

徐鳳娥回憶，為領取弟弟及妹妹的扶助金，當時要每月搭公車、走過泥土路去扶助中心領取，也為弟弟及妹妹代筆寫信回覆認養人，但在路上時就時常想到「為何會有不認識的人幫助我們？」並發願「有能力時一定要回饋社會」。

步入社會，事業有成後，徐鳳娥想到小時候立下的心願，因此從2013年起協助家扶，10年以來已捐助超過5340萬元，而當年因家境限制、無法繼續就讀大學的徐鳳娥更支持「大專助學計畫」，希望讓這群孩子沒有後顧之憂的繼續升學。

「能夠給予的是幸福的事」。徐鳳娥說，除了協助大專助學計畫外，也提供偏鄉營養午餐計劃等協助，更擔任認養人，也會時常寫信用自身經驗鼓勵她，希望她在貧困的環境中能夠持續有自己目標，並希望一直把愛傳下去。