謝福弘曾赴日本九州武雄市圖書館參訪，留下深刻印象。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘27日提出文化政見，將籌建新的縣立圖書館。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，27日提出文化政見「提升縣民文化生活品質─雙館齊發」，他承諾當選縣長後，將積極推動新建苗栗縣立圖書館總館，以及縣立苗北圖書館，對未來苗栗縣的文化設施全面提升。

謝福弘表示，過去曾有許多年輕選民告訴他，如果圖書館非常地完善，不僅縣民擁有一個舒適的借書及閱讀環境，也能提升整體的求知風氣。他認為年輕選民的建議很重要，圖書館是拉近苗栗縣與大城市差距的重要設施，在他寫論文的期間，常常需要使用圖書館，親身感受到苗栗縣立圖書館已使用多年，目前的建築及內部的設施較為老舊，空間也不足。縣立圖書館總館有必要做更優質的規劃與更新，也要拉升高度成為縣民閱讀及尋找資料的最佳場所，好滿足苗南地區的民眾使用。

謝福弘認為，除了苗南地區的縣立圖書館總館，考量苗北地區人口越來越多，鄉鎮市的圖書館勢必無法滿足愈來愈多的民眾需求，苗北地區的頭份市也面臨新建市立圖書館需求問題，他認為必須以縣府高度新建苗北圖書館，不僅在管理及層級上，將整體提升資源與條件，甚至整體設施，才能讓苗北地區的民眾享受高品質的圖書館。

謝福弘指出，目前苗南地區設置在苗栗市文化觀光局旁的縣立圖書館建築較為老舊，規劃以原地改建為目標，但也不排除有更佳的用地及位置，來做規劃。至於縣立苗北圖書館，則規劃目前的縣有地建國花市改建，或是另覓離市區不遠的公有地新建，前提是圖書館設施能吸引民眾使用，帶動周邊發展。

謝福弘也強調，圖書館並不是供少數人使用的設施，包括台北市的北投圖書館、高雄市總圖、桃園市立圖書館，都是近年完成的新圖書館，內部的特色空間設置都吸引大量民眾使用。除了台灣的指標圖書館建築，也可以參考日本極受歡迎的九州佐賀縣武雄市圖書館來做為新建參考。武雄市圖書館內部採複合式經營，一樓是蔦屋書店以及星巴克咖啡，以及部分圖書館，二樓則全部是圖書館及閱讀空間，由於建築外觀十分優雅，大量採用木造，不僅當地市民流連忘返。也吸引許多觀光客朝聖，館內甚至規劃拍照區，避免遊客打擾閱讀的市民，是很值得學習參考的指標。未來上任以後，圖書館的建置將是文化施政項目的重要項目，將積極推動。