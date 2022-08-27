許多新屋鄉親都到現場支持。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今午在新屋區與市議員陳睿生成立桃園第一處後援會，今晚更馬不停蹄接續成立楊梅區後援會。鄭運鵬表示，選舉要後發先至，無論是區域型或市議員的聯合後援會，成立速度都非常快且氣勢高昂。桃園市長鄭文燦也喊話「桃園隊準備好了」有信心開出好成績。

鄭運鵬今在南桃園成立2場後援會，今午在新屋區和鄭文燦、陳睿生、立委黃世杰與湯蕙禎合體造勢，現場聚集近千名鄉親，鄭運鵬一到現場就引來支持者合照氣氛熱烈，晚間蔡英文總統更將來楊梅區為鄭運鵬站台。

鄭運鵬表示，選舉要後發先至，後援會成立均按部就班進行，選戰主軸「運轉桃園大進化」與相關設計都已完成，現在無論是區域型或與市議員的聯合後援會，成立速度都非常快，顯示他們接續鄭文燦的政績，不僅運轉速度快，氣勢也相當高昂，日後會愈來愈密集成立其他後援會。

身兼競總主委的鄭文燦也說，登記日即將到來，具有能力的桃園隊已準備好，有信心贏得選民支持，接續8年的好成績，市長與市議員候選人都非常堅強，相信最後會開出好成績。