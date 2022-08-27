大陸國家統計局網站27日消息，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據顯示，今年1—7月總體看，大陸工業企業效益延續恢復態勢，但受多種因素影響，企業利潤小幅下降，成本水準仍然較高，部分行業市場需求不足凸顯，經營壓力有所增加，加之國內外環境更趨複雜嚴峻，工業經濟持續穩定恢復仍需付出艱苦努力。下階段，要堅決貫徹中央決策部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保持產業鏈供應鏈穩定暢通，積極擴大有效投資，不斷釋放消費潛力，加大助企紓困力度，為工業企業效益繼續恢復創造有利條件。

朱虹指出，大陸1—7月工業企業利潤變化情況呈現以下主要特點：

一是工業企業營收較快增長，利潤小幅下降。

1—7月大陸規模以上工業企業營業收入同比增長8.8％，保持較快增長；企業利潤同比下降1.1％，上半年為增長1.0％。分行業看，在41個工業大類行業中，有16個行業利潤同比增長，占39.0％，與上半年持平，其中14個行業利潤增長5％以上。

二是裝備製造業利潤持續恢復，汽車行業利潤回升較快。

受益於產業鏈供應鏈持續恢復、減免車輛購置稅政策提振消費需求等有利因素，1—7月裝備製造業利潤同比下降5.7％，但降幅較上半年收窄2.1個百分點。7月裝備製造業利潤同比增長6.8％，增速較6月加快2.7個百分點，連續3個月回升。分行業看，7月汽車製造業利潤同比增長77.8％，增速較6月加快30.1個百分點，是利潤增長最快的行業之一；鐵路船舶及其他運輸設備、電氣機械行業利潤分別增長29.6％、25.6％，均實現快速增長；通用設備製造業利潤增長5.9％，增速加快0.9個百分點。

三是採礦業繼續支撐工業企業利潤增長，電力行業利潤改善明顯。

隨著迎峰度夏能源保供持續發力，煤炭原油產量及發電量實現較快增長，並帶動相關行業利潤增加。1—7月採礦業利潤同比增長1.05倍，拉動規模以上工業企業利潤增長10.3個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤降幅較上半年收窄5.6個百分點，利潤改善較為明顯。分行業看，煤炭採選、油氣開採行業利潤分別增長1.41倍、1.19倍，繼續保持高速增長；電力行業利潤降幅較上半年收窄7.3個百分點。

四是多因素致原材料行業利潤降幅擴大。

1—7月原材料製造業利潤同比下降21.6％，降幅較上半年擴大7.6個百分點，影響規模以上工業企業利潤增速較上半年回落2.2個百分點，是下拉工業企業利潤增速最多的行業板塊。分行業看，受房地產市場下行、鋼鐵行業需求不足、成本壓力較大等因素影響，鋼鐵行業利潤同比下降80.8％，降幅較上半年擴大12.1個百分點；受成品油價格下調、高價原油庫存尚未消化等因素影響，石油加工行業利潤下降44.0％，降幅擴大11.6個百分點。此外，建材行業利潤降幅有所擴大，化工、有色冶煉行業利潤增速放緩。

五是價格變動對工業企業利潤增長的拉動作用減弱。

今年以來，工業品出廠價格漲幅逐月回落，7月PPI同比上漲4.2％，漲幅較上月回落1.9個百分點。工業品價格漲幅從高位逐步回落，對工業企業收入、利潤增長的拉動作用逐漸減弱。初步測算，價格漲幅回落因素導致1—7月規模以上工業企業利潤增速較上半年回落2.3個百分點。