經調閱監視器，警方通知48歲朱姓男子到案，並在朱男車內發現瓦斯槍2把。（警方提供／李奇叡新北傳真）

朱姓男子車內起出的瓦斯鋼瓶。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市汐止警方今晨6時55分獲報「有人開槍」，遂持防彈盾牌到場，沒想到一問路人，才得知僅有一男持瓦斯槍射擊BB彈，後續追查該男到案，詢後依違反社維法第65條辦理。

警方表示，當時獲報有男子開車到五穀仙帝廟停車場取槍射擊，故派遣警網攜防彈盾牌到場，但現場已無相關人等。

警再度詢問報案人，對方稱「有1名男子朝草叢外開槍」，因此和廟附近路人探詢，才知道僅是射擊BB彈。

經調閱監視器，警方通知48歲朱姓男子到案，並在朱男車內發現瓦斯槍2把、瓦斯鋼瓶1瓶，經朱男同意後全數查扣送驗，確認無殺傷力。

朱男供稱，自己到大尖山爬山時，上山前一時手癢，拿出瓦斯槍把玩，並朝空曠處射擊，無傷人意圖，但社會秩序維護法第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，全案詢後依此辦理。