楊雅筑飾演特搜隊警察，戲份吃重。（中視提供）

楊雅筑在全新玄幻刑偵影集《台灣X檔案》飾演特搜隊副隊長，辦起案來不光有打戲，腦子也要動，戲份吃重演來不輕鬆，即使演戲已演了20年，她仍坦言：「這是我拍過身心靈最辛苦的一部戲。」

刑偵劇免不了打戲，幸好她在《女兵日記》已打下底子，所以拍出帥氣的動作戲對她來說不會太難。之前因為拍戲太累，曾一年多完全不運動，接下新戲，又開始體能訓練，體重與上一部戲最高峰相比，竟差了8、9公斤。

楊雅筑先前拍攝《女兵日記》、《女力報到》劇中名都是「李淑靜」，恰巧這次角色名又是「李淑靜」，她開玩笑說，「我只要到中部以南，沒有人叫我楊雅筑，大家都叫我淑靜。」她形容《女兵》的李淑靜就像善解人意的溫室花朵，現在的警察版李淑靜則是正義外放的向日葵。

真實個性與角色是否有相似處，楊雅筑卻說，「我就是一個能夠靜就不會想要動的人，但李淑靜卻是完全相反。」她舉例，像是東西掉了，「李淑靜」會立刻撿起來，如果是自己就會等一下再撿。

開拍前，她特地讓自己放空，接著為角色所做的功課，就是用這個人物的思維來生活，「我做任何事情都會以李淑靜為出發點去做選擇，讓自己更快進入。」這次演警察，從小大到完全沒想過要當警察，「我不要被警察抓就好了。」

《台灣X檔案》拍攝場景跨北部及中部穿插拍攝，前一陣子她的臉書寫下「擋不住的雀躍心情，台北我回來了。」原來是之前到中部曾整整三個禮拜沒回家，「還是會想念家人還有寵物。」而她養的兩隻貓也只好託媽媽照顧。至於離家拍戲休息時怎麼安排，楊雅筑則是會找景點趁機旅行，也算是拍戲時的小確幸。