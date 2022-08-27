大陸第一財經網報導統計，截至26日大陸A股中有5家核酸檢測企業發布了半年報，整體看，多數企業業績表現依舊很搶眼。這5家核酸檢測企業分別是金域醫學、華大基因、凱普生物、蘭衛醫學、譜尼測試。整體看，除了華大基因外，其他的4家企業今年上半年歸屬於母公司股東的淨利潤都出現上漲，且增幅均在五成以上，甚至有出現翻倍增長的。不過，隨著業績增長，核酸檢測企業應收帳款也出現同步攀升現象。

從目前4家業績報喜的核酸檢測企業看，今年上半年，業績增幅最大的是蘭衛醫學，歸屬於母公司股東的淨利潤增幅達到338.53％。緊接著是譜尼測試和凱普生物，歸屬於母公司股東的淨利潤增幅分別達到243.94％、150.19％。另外，金域醫學歸屬於母公司股東的淨利潤增幅也同比增長55.11％。

上述核酸檢測企業業績表現搶眼，但也出現應收帳款攀升情況。

具體看，譜尼測試、蘭衛醫學、凱普生物，金域醫學這4家公司，今年上半年，對應的應收帳款分別為12.31億元（人民幣，下同）、20.35億元、22.80億元、70.99億元，分別較去年上半年同比增加了123.56％、189.19％、106.13％、79.86％。

蘭衛醫學表示，隨著公司不斷加大市場開拓力度，公司營業收入增長迅速，部分客戶帳期較長，導致應收帳款逐年較快增加。報告期內，公司的客戶主要是各級各類醫療機構、疫情防控機構等，信譽度較高，發生違約的風險較低，且公司已根據應收帳款的風險程度計提了壞帳準備，但如果公司未能繼續加強對應收帳款的管理，仍將面臨應收帳款難以收回而發生壞帳的風險。

一方面，公司將不斷強化應收帳款管理，加大過程管控，建立應收帳款跟蹤機制，加大客戶審核管理並成立專項小組專項跟進，通過建立健全完善的信用制度與合理的信用期限，加強後續催收力度，全面強化應收帳款回款工作，有效控制壞帳的發生；另一方面，公司嘗試引入應收帳款保理機制以提高資產周轉效率。

目前，有多家核酸檢測企業在半年報中提示稱，未來，隨著大陸疫情防控階段性調整及新冠治療藥物的推出，疫情將得到有效控制，新冠檢驗雖會成為常規檢驗但將伴隨著價格下調，新冠檢驗收入和毛利都可能減少，企業存在經營業績下降風險。