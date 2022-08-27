桃園市擁有豐富的埤塘文化，八德埤塘自然生態公園27日舉行4公里的「全民綠生活．米食文化－桃園樂購節」健走活動，市長鄭文燦親自到場鳴笛起跑，替樂購節拉開序幕。鄭文燦表示，樂購節每年吸引數萬人參加，去年消費綠色商品達14.9億元，鼓勵民眾多挑選環保、節能、節水等標章認證的產品與家電，一同響應。

鄭文燦說，以健走的方式替樂購節發開序幕是非常棒作法，健走是很好的休閒活動，可降低三高並增加肺活量，民眾在流汗的同時也能透過環保減碳的旅遊方式走訪八德，今天的健走路線以埤塘公園為起點，沿著大湳圳到八德指玄宮，路程總長約4公里，還可以一邊欣賞田園風光。

鄭文燦表示，桃園有千塘之都的美名，八德則有豐富的米食文化，八德區農會出產的「桃園3號米」更曾獲臺灣稻米達人冠軍賽第1名的殊榮，各區也積極推廣米食文化節，盼能代代傳承。此外八德指玄宮也於活動現場發放海派米食招待民眾。

環保局指出，國家2050年淨零排放的關鍵之一就是綠色生活轉型，無論食衣住行育樂購都可以落實，桃園去年民眾消費綠色商品達14.9億元，為全國第一，連同企業與機關的綠色採購總金額更超過95億元，樂購節是桃園特有的活動，每年吸引數萬人參加，廣受歡迎，期盼有更多民間企業共推綠生活及綠消費。

環保局局長呂理德提及，今年的樂購節活動非常多元，除了結合八德區公所、環保夜市等共同辦理大型戶外樂購活動以外，另也與桃園市內多間大型綠色賣場辦理推推樂及銅板價限時搶購，讓各地市民都可以一起樂購搶好康。