患有中度智能障礙、年僅23歲的小蔡，最大願望就是能賺錢幫爸爸償還房貸、購買新車，盼撐起家中生計，在多次求職碰壁後，台中市政府勞工局成功媒合小蔡進入宥青國際公司擔任清潔員，經不斷努力，他從一開始無法融入群體中，到現在被稱讚為「最稱職的衛生股長」。

輔導小蔡的勞工局支持性就業服務員何姿誼說，小蔡在高中畢業後，曾擔任過工廠作業員及清潔員等工作，都因無法適應而離職；他在待業期間最怕被問到為什麼不去工作，因此常常引發情緒激動，更導致他與家人間的摩擦，家庭關係一度緊張。

在職場屢屢受挫後，小蔡尋求勞工局協助，勞工局指出，除透過就服員積極推介就業，職管員也與小蔡全家討論他的職涯探索，協助家人了解他的焦慮，家庭關係慢慢從不滿、責備轉變為鼓勵、支持；而在小蔡進入公司後，收入穩定加上家庭支持，也讓他的情緒好轉。

提到小蔡從進公司到現在的轉變，同事說，剛開始他不懂得安排時間，且因障礙特質中的固著，讓小蔡很堅持，就舉洗刷鏡子為例，他以前都用同樣劑量的清潔劑噴灑大小不同的鏡子，使得公司清潔劑用量大增，公司發現問題後要他改變，但小蔡無法接受與理解，更因類似的問題幾乎天天拖延下班時間。

所幸透過不但的協助，就服員也居中輔導，還特別為他為他製作「紅點標示圖」，將每面鏡子拍照、標示紅點作為噴灑清潔劑的標的，才慢慢改正他的問題。現在的小蔡已從「生手」變成「清潔好手」，同事羅怡雯就說，有人隨時維護辦公環境清潔，讓她們工作效率大大提升。

蔡母則開心說，兒子過去像刺蝟一般、很難溝通，現在回家都會說起在公司的趣事，就像變了個人。而首度進用身心障礙員工的宥青國際公司，也因為小蔡的表現獲得肯定，現在更願意進用身心障礙員工。