《跟蹤騷擾防制法》為有效推動防制跟蹤騷擾工作，明定中央主管機關內政部應設置防制跟蹤騷擾推動諮詢小組，除司法院、法務部、衛生福利部、教育部、勞動部等相關部門參與外，並遴聘專家學者、民間團體代表等擔任委員，共同研議及推動相關防制政策。

諮詢小組在19日召開第一次會議，由副召集人內政部次長陳宗彥主持並頒贈委員證書，陳宗彥首先感謝委員與會提供專業意見，司法院及行政院相關部門協助推動防制跟蹤騷擾工作，並表示跟蹤騷擾防制法施行兩個多月以來，運作情形堪稱穩定順暢，警察機關除了受理案件極為落實外，對於高度危險案件，均積極建請檢察官聲請羈押及依職權聲請保護令，並獲得各地檢察署及法院的支持，社政、勞動及教育主管機關亦均依法提供被害人保護扶助服務及強化校園與職場安全，顯示部門協力機制已有相當成果。

內政部表示，自6月1日至7月31日止，全國共受理685件跟蹤騷擾案件，從被害人及行為人性別分析，被害人以女性618人、90％為大宗，男性67人；行為人以男性577人、84％為大宗，女性70人，性別不詳者(如網路案件)計38人，顯示跟蹤騷擾的確是對婦女人身安全的重大威脅。

內政部指出，這些案件屬於家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件計336件，一般關係的性別暴力跟騷案件計349件，警察機關總共開立書面告誡463案，聲請保護令(含家暴與一般跟騷保護令)239案，其中屬高度危險案件建請檢察官聲請羈押獲准計11案，檢察官及警察機關依職權聲請跟蹤騷擾保護令獲准計7件；另轉介社政、勞動及教育主管機關提供被害人保護扶助服務及強化職場與校園安全合計103件。

內政部分析，受理案件共計1615次的跟蹤騷擾行為型態中，以通訊騷擾403次、25％最多、盯梢尾隨357次、22.1％次之、監視觀察280次、17.3％第三。由於科技發達，網路的應用已經滲透到了生活的各個層面裏，無處不在，對生活的影響也可謂是「無孔不入」。有心人常結合盯哨監視及通訊網路方式進行跟蹤騷擾，民眾如有遭受跟蹤騷擾，請速向警方報案，案件如涉及通訊騷擾，可截圖保留證據以利警方偵辦。