「S2O Taiwan潑水音樂祭」今明（27、28）兩日於大佳河濱公園舉辦，但主辦單位卻於演出前夕公告CL、Yellow Claw、R3hab等部分國外藝人無法來台，並宣稱活動照常舉行，無法退票，北市法務局表示「不開放退票」已影響消費者權益，截至上午10時許，已受理121件消費爭議申訴案，多次聯絡主辦方未果，今將與消保官親赴現場了解情形。

法務局表示，主辦方臉書於昨(26)日晚間10時公告「S2O Taiwan 2022 8/27 & 8/28 照常舉行。注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以無法退票」等內容已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，經消保官致電業者辦公室及聯繫臉書粉絲頁，並透過業者所在地高雄市政府消保官協助，截至27日凌晨皆未獲回應，因未能聯繫上主辦方說明，消保官今日將會同北市府文化局赴活動現場進行瞭解。

消保官說明，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容之演出，如主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動時，業者需即時以適當方式通知消費者並公告，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。

消保官提醒消費者，因支持特定藝人欲申請退票者，可保留相關票券等憑證，向業者主張退還票款；亦可評估是否接受業者補償方案，依計畫參與活動。惟目前尚未能知悉業者退款能力及期程，北市府將向主辦單位及售票平台kktix進行瞭解，後續依消保法辦理，以維護消費者權益。