警消獲報抵達現場後，倒臥在血泊中71歲二水鄉惠民村的陳姓老翁已經沒有呼吸心跳，立即進行施救並送往醫院搶救。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰雲大橋是連接彰化縣二水鄉和雲林縣林內鄉的橋樑，熱心民眾一早經過這裡，看到路邊有一台機車以及顯眼遺留在路邊的藍色拖鞋。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

根據了解，71歲的陳姓老翁獨自居住在二水鄉惠民村，現場並沒有發現其他物品，只有一雙藍色拖鞋與機車，目前警方已經聯絡到陳翁在北部的家屬，正積極調閱相關監視器，以釐清案情。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

今天上午10點多有民眾在彰雲大橋橋邊發現一雙拖鞋，好奇上前查看，沒想到往橋下一望竟然發現一具屍體，嚇得他趕緊報警，警消獲報抵達現場後，倒臥在血泊中71歲二水鄉惠民村的陳姓老翁已經沒有呼吸心跳，立即進行施救並送往醫院搶救，但最終仍宣告不治，警消表示，目前已經聯絡陳翁家屬，詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。

彰雲大橋是連接彰化縣二水鄉和雲林縣林內鄉的橋樑，熱心民眾一早經過這裡，看到路邊有一台機車以及顯眼遺留在路邊的藍色拖鞋，驚覺不對，隨即上前查看，沒想到在橋下發現一具屍體，馬上通報警方到場。

警消表示，今天早上10點34分接獲通報，彰雲大橋下發現一具屍體，隨即派遣消防田中、二水分隊前往搶救，抵達現場後陳姓老翁已經沒有呼吸心跳，緊急施以心肺復甦術等搶救，隨後送往竹山秀傳搶救，但最終仍宣告不治。

而根據了解，71歲的陳姓老翁獨自居住在二水鄉惠民村，現場並沒有發現其他物品，只有一雙藍色拖鞋與機車，目前警方已經聯絡到陳翁在北部的家屬，正積極調閱相關監視器，以釐清案情，至於是否為意外墜橋或其他原因，還有待後續進一步調查釐清。