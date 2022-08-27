為停車不擇手段！一名男網友分享，在停車場看到一個奇葩的畫面，一輛白色的賓士試圖偽裝成是電動車，大剌剌的停在電動車的專屬停車格裡面，下車後還把油箱打開，將充電頭插到油箱口，乍看好像車子在充電，引起網友討論，不少人感嘆地說，真的服了這個車主，雖然這樣的行為不可取，但看在他那麼用心假裝，就先放他一馬。

一名男網友昨在臉書社團《TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群》上發文表示，在停車場裡面，看到一輛白色的賓士為了停車，竟然偽裝成是電動車，而且車主還超用心，把充電頭直接插在加油孔，根本是掩耳盜鈴的舉動。

從照片中可見，一輛白色的賓士車就這樣停進電動車專用的停車格，而且車主疑似是害怕被發現，甚至還打開油箱蓋，把充電的插頭插進去油箱裡面，試圖營造出這台車也在充電的感覺。

貼文引起網友討論，「這我真的服了，給他停吧」、「我會放他一馬，他真的找不到車位！至少有心偽裝」、「這種的我覺得算很有誠意了」、「都裝成這樣了，你們忍心趕他走嗎」、「車主是人才吧！」但也有網友吐槽說，停車場感覺還有其他位置可停，車主硬要停在給電動車的專屬車位上，真不可取。