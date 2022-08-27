國民黨台北市長參選人蔣萬安今天前往內湖後援會成立大會，被問到藍營內部民調無論是南港或內湖，台北市副市長黃珊珊都是第三名，是否利於操作棄保？蔣萬安強調，一直以來就是積極爭取所有市民朋友的支持，沒有任何政治或選票的算計，就是一步一腳印，爭取市民的認同。

而蔣萬安近日喊出「正藍軍」，是否擔心黃珊珊瓜分選票？蔣萬安說，積極爭取每位市民認同跟支持，就是這麼簡單，我一直以來秉持的是一步一腳印，緊握每一雙手，每一區都是他積極努力耕耘的區塊，不分年齡、族群，就是傾聽民眾的聲音，他們有問題就積極解決。

至於黃珊珊今天還在跑市政行政，遭質疑吃台北市政府資源吃到最後一天，蔣萬安回應，希望未來不要再看到有任何行政不中立，或是濫用行政資源的事情。

針對黃珊珊明天開記者會宣布參選台北市長，國民黨北市黨部不斷提醒里長不要出席，是否太干涉里長自由？蔣萬安指出，一直以來他跟台北市每位里長都非常好、關係非常緊密，不分黨派，都是很好的朋友，有什麼需求、問題我們都積極協助，他尊重里長參與活動的意願，至於黨部當然有相關規畫，他都尊重。