國民黨副主席夏立言昨天再與上海、福建等地區台商、台師、台胞座談。夏在座談中表示，兩岸即使有再大分歧，相信都能更有智慧化解衝突，用更大包容尋求共識，透過持續交流合作和溝通對話，共同努力維繫海峽兩岸得之不易的和平。

對於這次訪陸引爆黨內外質疑，夏立言坦言，這次參訪期間不是沒有來自各方的不同意見，但也聽到更多贊成與鼓勵聲音，正面肯定此行的積極意義。

夏立言說，對此行聽到台胞、台商、台生陳情的問題，會反映給陸方，以期獲得合理解決；回台後也會將所見所聞、在陸台灣民眾的意見，如實呈現給相關單位與台灣社會。

國民黨表示，夏立言訪陸行程進入尾聲，今日將搭機返台，傍晚將舉辦視訊「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會。

夏立言副主席訪問上海福建 台人心聲期盼兩岸和平維護權益

在昨天早上上海座談會中，上海台協會長張簡珍與在場台商、台胞皆認為，在陸台灣民眾多數來此發展多年，對兩岸經貿與交流貢獻甚钜，然而赴大陸發展是機遇與風險並存，任何政黨都不應為了選舉輕易否定在陸台灣民眾對兩岸的付出。

張簡珍等人主張，自2020年以來，因疫情及封控的影響，台灣民眾在陸發展或多或少都受到影響，國民黨應扮演兩岸互動的橋樑，暢通兩岸溝通平台，多為在陸台灣民眾發聲，維護合法權益。

在昨晚福建座談中，與會人士則反映，在陸台灣民眾對軍演感觸深刻，認為一旦開打，傷害的都是老百姓，和平才是兩岸關係重中之重，某些政客不該為選舉操弄民意，挑起兩岸敵對；也呼籲，為緊急醫療急難救助的必要，盡快恢復小三通。

參與座談的台師則說，為兼顧海外事業或學業，還要配合政府防疫政策，長期未能返台情非得已，但卻也因兩年多未返台而除籍，變相剝奪選民投票權，希望政府非常時期有變通做法，讓不便返台的台人都能以較簡便方式履行公民義務。