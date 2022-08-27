民進黨台北市長參選人陳時中，看板上則為「尚韌ㄟ台灣歐吉桑、抗壓性最強」。（張芷瑜攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安的看板，則是「陽光好男人、宏觀國際視野」。（張芷瑜攝）

協助商圈活絡發展，台北市永康國際商圈協進會舉辦「特搜！永康東西軍」活動，27日於永康公園正式展開，台北市副市長黃珊珊先來到現場擔任抽獎嘉賓，隨後民進黨台北市長參選人陳時中及國民黨台北市長參選人蔣萬安也先後抵達，三人時間錯開，彼此都沒同框。

黃珊珊由親民黨副主席張昭雄陪同先來到永康公園，並與攤商打招呼互動，她表示，希望讓商圈平和跟繁榮，雖然今日是擔任副市長最後一天，還是希望推廣商圈，最快10月有熊好券，後續還會有餐飲相關振興，一起加油度過難關。

接著抵達的是陳時中，由競選發言人莊瑞雄陪同，黨籍議員王閔生及議員參選人陳聖文也出席，他上台和永康商圈理事長李慶隆互相交換書籍，也表示，這兩年疫情很不好過，看目前大約9月底後開放，現在開始準備振興剛剛好，這裡也有很多有名小吃，包含牛肉麵、冰品等，永康街也榮獲全球最酷街道第四名殊榮。

最後抵達的是蔣萬安，則有競選總幹事林奕華、副發言人田方倫、議員王欣儀、耿葳、議員參選人高揚凱等人陪同，下車後沿路和市民拍照，並致贈自己最新出版的書籍，他也說，小時候常來永康街，也常來附近書店逛，並承諾未來若做台北市長，會積極和理事長配合，讓永康街成為最酷的街道，也更加繁榮。

台北市永康國際商圈協進會則分別製作三人看板，上面還放有照片以及插圖，也各自設計不同標語，黃珊珊為「台北阿信、最認真的女人」、陳時中為「尚韌ㄟ台灣歐吉桑、抗壓性最強」、蔣萬安則為「陽光好男人、宏觀國際視野」。

「特搜！永康東西軍」27日展開為期兩天的市集活動，現場集結高人氣店家設攤，舞台區更安排「職人沙龍」經典飲品製程分享，邀請資深咖啡職人及新世代茶青農，深入淺出的帶領大家體驗東、西方不同的香醇滋味。