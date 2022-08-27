經歷藍綠白3位候選人合體後，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左二）喊話國民黨桃園市長參選人張善政，要擴大市府舉辦的政策，至少也要先給肯定。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政提出政見，承諾若當選市長，將提高警消危險加給，比照雙北全額領取，引來桃市府反駁早已提報中央爭取。對此，桃園市長鄭文燦再酸沒做功課，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也舉張在智慧醫療論壇發言，質疑張急著貼標籤，儘管要擴大市府進行中的市政，也得先給市府肯定。

鄭文燦指出，國民黨執政時期沒給桃園公平待遇，他當時不顧反對，率先發警察職務繁重加給與消防危險加給，更嗆張善政「不知道自己當時是反對的」，酸張又沒做功課。鄭文燦也提到，桃園總體火災次數低於六都平均且逐年下降，在人力編制和硬體設備，都有給消防人員最大支持。

昨日經歷藍綠白3位候選人合體後，鄭運鵬表示，張善政在論壇中提出推動低劑量的肺癌電腦斷層掃描，但其實市府早已在做，是今年的新政策，照顧不少肺癌高風險族群，張不了解桃園政策，急著做成自己的創見，顯示對市政不熟悉，就急於質疑民進黨的執政成果。

鄭運鵬也喊話張善政，不了解其實沒關係，數字錯也沒關係，但希望若要擴大市府舉辦的政策，至少也要先給市府肯定，這是他覺得比較可惜且遺憾之處。