國民黨新北市議員參選人林鼎超昨掛上新的競選看板，合體新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，並寫下「馴龍高手」4字，對此民進黨新北市長參選人林佳龍表示，用這樣的方式拿別人名字當話題、開玩笑，帶有貶意是不太好，最好能夠避免，「龍不是可以馴的」。

林佳龍今早參拜深坑集順廟，被問到對「馴龍高手」看板的看法時說，選舉只有到投票日才會知道結果，用這樣的方式拿人家名字當作話題、開玩笑，甚至有貶意，這樣不太好，最好能夠避免，「而且龍也不是可以馴的」。

林佳龍表示，競選團隊現在士氣很好，而且也感受到民眾期待「新北大翻新」，特別現在他帶領37位市議員參選人，大家非常團結，像深坑這個地方有議員陳永福多年服務，口碑最好，也有新人陳乃瑜參選，能爭取年輕人支持。

林佳龍強調，現在就是全力衝刺，希望在投票日能夠贏得最後的勝利，而選舉跟戰爭一樣，永遠都是「驕兵必敗，哀兵必勝」。