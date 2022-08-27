貴州消防利用消防車設置移動陣地防止山火蔓延。（貴州消防提供）

貴州消防員架設水槍陣地開設隔離帶。（貴州消防提供）

澎湃新聞27日報導，天乾物燥，繼四川合江、重慶北碚森林大火陸續撲滅之後，從貴州省消防救援總隊獲悉，21日凌晨1時，毗鄰貴州赤水市的四川省瀘州市合江縣車輞鎮舊橋村發生森林火災，當晚23時，局部火勢突破赤水市防線。迄26日，赤水市天台山熱成像對比圖顯示無燃點，顯示已燃燒多日的赤水山火，被成功撲滅。

據指出，火災發生以來，來自遵義、畢節、安順、六盤水、貴陽、訓保、銅仁的106輛消防車，423人，在42℃的高溫天氣下，協同配合、各司其職。

著火的天台山植被茂密，多為竹子，地表覆蓋易燃的枯竹葉，連續高溫天氣導致氣候乾旱，火勢蔓延迅速，由於山勢陡峭，滅火難度極大。抵達現場後，貴州消防指戰員根據火勢發展趨勢，綜合考慮現場水源、交通等情況，確定了「交通大循環、供水大幹線、水炮全覆蓋，通宵大會戰」的作戰思路，協調交警部門確定火場道路臨時變更為循環單行線，確保總隊中、小型水罐消防車輪流運水上山，戰鬥力量機動性明顯增強。為解決現場供水問題，貴州消防救援總隊指揮部利用遠端供水模組，從附近船廠取水點鋪設3000米大口徑供水幹線，偵察中在火場背山峽穀找到一個1200立方的水塘，採取3車3泵接力供水方式建立了供水大幹線，為消防車機動不間斷滅火提供了水源保障。

同時針對受到威脅的企業和林場採取「撤離、阻斷、清場」措施，分別在泰盛紙業公司、黔北實業、璉魚溪倉庫和5000畝國有林場4個重點區域進行布防，協助地方工作人員轉移群眾103戶409人，排空液體醫用氧5.2m³、液體工業氧2.5m³、液體氬7.2m³、罐裝液體二氧化碳4噸，轉移380瓶乙炔實瓶、190瓶氧氣實瓶、4.5噸電石。

8月26日，在公安、應急、林業、氣象、醫療、救援隊、赤水幹部群眾等多方力量的協作下，山火被成功撲滅。