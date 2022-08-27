「S2O Taiwan潑水音樂祭」今明（27、28日）在台北大佳河濱公園登場，怎料前一天主辦方斯邦奈卻發文表示2NE1隊長CL（李彩麟）、Yellow Claw、R3hab、Kaaze、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump多位外國藝人都無法來台參與演出，留言要求退票，但主辦方堅決不退，僅提出「買一送一」的補償方案，據傳北市法務局、消保官都將介入盤查，主辦單位也回應了。

北市法務局今早表示，主辦單位昨晚間10點在臉書粉絲專頁公告「S2O Taiwan 2022 8／27 ＆ 8／28 照常舉行。注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以無法退票」等內容已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，消保官致電業者辦公室及聯繫臉書粉絲頁，並透過業者所在地高雄市政府消保官協助，截至27日凌晨皆未獲回應，消保官今將會同北市府文化局赴活動現場進行瞭解。

消保官說明，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容之演出，如主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動時，業者需即時以適當方式通知消費者並公告，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。對此，主辦方回應：「目前尚未收到有關單位的公文通知，暫時無法回應，活動仍照常舉行，歡迎來現場參加活動。」