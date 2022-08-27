南投武界5人失聯 盧秀燕趕赴南投說明最新進度

台中清水區公所24人昨（26）日到南投武界參訪，疑因臨時更動行程造成迷路、失聯，迄今（27日）仍有4名公所員工和當地的司機失聯，幸經搜救，近午傳出人都已找到的好消息；台中市長盧秀燕也趕赴南投親自說明失聯5人目前最新狀況，她表示，5人目前除1人腳受傷，其他健康狀況良好，但因最後找到的3人位處深山，搜救隊伍引導他們下山，可能需要好幾個小時。

盧秀燕27日上午完成北屯幼兒BNT快打站視察行程後即專車趕赴南投武界，她說，出發沒多久就收到消息找到兩個人，抵達武界時獲知另三人也找到了。

她解釋，目前搜救隊伍正引導5人下山，其中兩人位置比較近，可能30分鐘到1小時就可以下山，但另3人位處深山，要好幾個小時才能引導他們下山。

盧秀燕說台中市消防局也出動大批人員到場搜救，她也特別感謝，南投縣政府搜救隊伍，以及當地村落村長和民間救難人士大家的幫忙，「感謝老天的保佑，人平安最重要！」