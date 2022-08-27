新北市蘆洲民義段海砂屋自主更新案年底將完工，新北市長侯友宜今受邀參加自主更新感恩團聚活動。民進黨新北市長參選人林佳龍認為，每個現任政治人物都該努力呈現政績沒錯，但侯友宜確實有些政績被質疑做半套，還被發現板橋社宅竟被當豪宅來賣。他批：「侯市長你有良心嗎？」並強調會繼續檢驗侯友宜團隊。

林佳龍表示，現在能看到侯友宜提出的一些政績被質疑表面工程、做半套，像五股垃圾山或是河川治理，而他也發現很多都更取得的分配土地被販賣，特別是公辦都更，像是板橋社宅，竟然被當成豪宅來賣，侯市府還說等到年底點交再決定用途，「這是公然在說謊」。

林佳龍指出，板橋的公辦都更案有311戶，國民黨主席朱立倫過去擔任新北市長時，曾承諾會分出235戶規畫為青年社會住宅，現在卻不見了，沒有任何列管，還想要蒙混過去，選後讓建商當作豪宅賣，「現在一坪已經85萬元」。

「侯市長你有良心嗎？」林佳龍批，社會住宅是社會良心，侯卻把青年社宅拿給財團去賣，這還不是個案，新北市很多都更跟重劃分配的土地就這樣被賤賣，而且還是炒房，新北市民要12年又6個月不吃不喝，才能買到房子。

林佳龍說，這點就是他在競選期間會檢驗侯友宜和其團隊的問題，侯也必須要正面回應，不要再用多元社宅帶過，因為多元社宅就是把中央在蓋的社會住宅，還有包租代管，甚至是租金補貼，都算進去新北市府的業績。

林佳龍指出，新北市政府現在列案的社宅就是6500戶，不要再假造為1萬多戶，再宣稱填錯、得重新申報，「申報完選舉就過了，這就是拖延戰術，我會持續檢驗」。