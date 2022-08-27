擁有G級突出上圍的網紅郭鬼鬼被網友封為「雪乳戰神」，尤其畫龍點睛的一顆黑痣與青筋，更成為她的正字標記。她臉蛋甜美又敢穿敢秀，多次跟上話題因此人氣飆漲，最近她罕見分享自己去看舞台劇時的純素顏照片，自嘲說：「放大會看到鬼」，而從照片中可見她五官依舊清新，只是少了點上妝時的豔麗感罷了。

郭鬼鬼今年初一度晉升為講師，成為某大學「金融科技與創新管理中心」的業界講師，為此她開心秀出聘書，並將招牌雙峰放在聘書上，引來網友熱議，但隨即收到官方關切要求下架照片，她也在臉書限動回應真實心聲：「原來台灣某某部的公職人員還在封建時代，世界果然跟不上台灣，一早就要求我下架照片，衣著也都沒有問題，何來不尊重聘書，我只是胸部比較大一點」。

郭鬼鬼素顏照曝光。（圖／翻攝自郭鬼鬼 Angela臉書）

郭鬼鬼過去坦承不會打扮、皮膚黑，近年懂得穿衣跟保養才顏值升級變成女神，有人好奇要如何改變？她直說第一步就是下定決心，「戒掉飲料、不吃任何醬，不吃蔥薑蒜、香菜」，每天凌晨還逼自己「穿雨衣跑操場1600公尺」，飲料只喝水和寒天，但她也坦言這方法太過激烈，因為到後來她索性什麼都不吃，「然後就因為胃穿孔送醫了（千萬不要學啊）」。

今年6月強尼戴普案，郭鬼鬼有感表示，雖然風向大家都站在強尼戴普這邊，她仍不忘呼籲女權的重要，自己曾被要求認識廠商吃飯，到現場只有她一個女生，男性網紅都不用作這類事，最後她決定「不去最大」。幾天前她去成功大學看面白大丈夫劇團的《職男人生9》，素顏的她臨時被點名上台合影，笑說希望網友不要放大看，免得看到鬼，也感謝劇團療癒了她身心健康，網友回應：「素顏還是好正好美好可愛」、「素鬼也是很正的啦」、「素顔也不失色！美人胚子！」、「根本就不用化妝」。