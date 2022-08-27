侯友宜替小選手在大網球上簽名留念。（新北市工務局提供）

光榮國小風雨操場在今年7月完工，也是整建工程的最後一塊拼圖之一。（新北市工務局提供）

新北市三重光榮國小整建工程，隨著7月份風雨操場、自立廚房的完工，也替整體工程放上最後一塊拼圖。新北市長侯友宜今（27）日上午特地前往視察改建後的情況，他強調市府非常重視學童的學習環境，將積極進行老舊校舍整建及提升教育品質。

教育局長張明文指出，光榮國小是三重地區啟蒙教育的源頭，成立至今47年，原有校舍已屆使用年限，因此新北市府於2018年展開整建工程，將原本老舊校舍翻轉更新，並採先拆先建、再拆再建分階段進行，讓學童在施工過程中的就學權益不受工程影響。

工務局長詹榮鋒表示，整體工程歷時4年，於2020年8月首先完工幼兒園並啟用招生，隔年8月在完成新校舍工程，供學生使用，同年10月則是完成與校舍共構的停車場，共575格停車位正式營運，而最後的一塊拼圖，就是在今年7月完工的圖風雨操場及自立廚房。

新北市長侯友宜則是在今日第3度造訪光榮國小，監督校舍的改建工程。他表示，改建後的光榮國小有專業的圖書館、設備完善的教學專科教室、永續多樣性的生態園、適性展能的球場，新設的自立廚房可以供應3千份營養午餐，不但供應光榮國小師生，也一併供應附近三重國小、光榮國中等學校共同享用符合食安的美味午餐。

此外，光榮國小是新北市知名的網球運動重點學校，孕育出無數網球好手，如連玉輝、盧彥勳等享譽國際的優秀選手，因此施工單位新工處也在校舍整建工程的風雨操場設置4座網球場，以用心的施工設計加上完善的設備，將提供小選手無後顧之憂的練習場地。

光榮國小自立廚房更是符合HACCP食品安全管制規格的現代化廚房，每日供應3000人份餐食，在市府及學校的把關下，將供應全校師生及鄰近學校學童營養且符合食安要求的美味午餐。