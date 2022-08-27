河南汝州抽乾湖水抓怪魚：2條外來種鱷雀鱔已無害化處理。（央視新聞）

河南汝州抽乾湖水抓怪魚：2條外來種鱷雀鱔已無害化處理。（央視新聞）

大陸央視新聞27日報導，河南汝州市城市中央公園今來抽乾湖水圍捕怪魚一事，引發關注。相關直播畫面顯示，逾3000萬網友線上圍觀抓魚。汝州市城市公園管理方透露，此前市民在雲禪湖水域發現怪魚已於26日晚抓住，共有兩條，經確認係高危外來物種鱷雀鱔，已無害化處理，並安排湖區專業消毒。如此興師動眾圍捕，主要是擔心鱷雀鱔破壞生態和傷人。

報導稱，7月中旬，怪魚出現引起了當地相關部門重視，公園管理方及時組織力量圍捕。「最初我們組織人員用大型拋網進行捕撈，後來請來了專業的捕撈隊伍，運用聲納定位尋找，但鱷雀鱔可能受到驚擾後潛伏了起來。」該公園運維管理負責人綦立說。

隨後，園方又採購了大型圍網進行投餌誘捕，仍一無所獲，最終才採取了排乾湖水的辦法。「作為運維方，我們已經將水位下降對水生態的影響完全考慮在內了。園內五個小湖依地形而建，水系貫通，五湖相連，不會造成水浪費。」綦立介紹。

鱷雀鱔是肉食性魚類，生性非常凶猛，會捕食本土物種，尤其是水域中魚類，水中被魚當作食物的藻類就會大面積氾濫，這些水生植物因此會在水域中形成單一物種優勢，就有可能導致水體缺氧，造成一定範圍內的生態災害。另外，這種外來物種缺乏天敵，水域內的魚類都會被吃掉，如果出現食物短缺，鱷雀鱔甚至會攻擊人類，可能造成人員傷害。

據報導，有關專家呼籲，未經批准不要擅自引進、釋放或者丟棄外來物種。特別提醒民眾，未經批准擅自釋放或丟棄外來物種屬於違法行為，情節嚴重的可被追究刑事責任。