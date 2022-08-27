「S2O Taiwan潑水音樂祭」今明兩天於台北大佳河濱公園登場，未料昨(26日)突然宣布多達11組藝人及DJ無法出席，讓買票粉絲氣到留言砲轟主辦單位，讓原本要參與此盛會的鳳梨（吳泓逸）女友歐菈在Instagram限動氣炸開罵。

歐菈日前在Instagram放上火辣自拍照，只見她僅穿著內衣，對著鏡頭露出傲人上圍，接著表示：「真期待下禮拜S2O」，透露出內心相當期待，不過主辦方直到24日才提防疫計畫專案，由於申請內容疏漏遭駁回，導致多達11組藝人及DJ無法出席，讓她氣到瞪大眼在Instagram限動開罵：「我真的很生氣欸，S2O給我搞這種烏龍，滿心期待，服裝都買好了，國外DJ全部都沒辦法進來！到底要去幹嘛」，接著無奈表示：「票沒辦法退就算了，我就直接退訪，然後去看老闆演講」。

對此，主辦人Brian昨晚開直播表示被「文化部陰了」，透露公司早在6月就申請泡泡專案，但當時政府告知7月就「0+7」不用申請，直到2天前發現不對勁，便找了立委陳情卻都無效，忍不住抱怨「台灣真的太黑暗了」，接著強調未來不會想要在台灣辦活動了，更揚言將會提告。

歐菈表示國外DJ都沒辦法進來，究竟要去幹嘛。(dj__ola IG)

對此，文化部表示本月18、19、23及24日曾多次提醒，並提供相關防疫計畫範例予主辦單位，但直到24日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出的專案申請及防疫計畫，「因此活動涉及外國藝人及工作人員高達68人，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏」，決定予以駁回。