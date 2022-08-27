國民黨主席朱立倫創立的銀光未來創新協會，免費為老人家檢查視力及配老化眼鏡，舉辦「銀光敬老眼鏡傳愛偏鄉」活動進入第4年，27日開進新竹縣北埔鄉，有200多名老人家驗光檢查，發現多未配合適的老花眼鏡，老人家檢查後有免費老化眼鏡，都用客語說「凍猴！」（很好之意）。

朱立倫說，他擔任桃園縣長和新北市長時發現，很多偏鄉長者可能一輩子沒有檢查過眼睛或驗過光，在市場隨便買一副老花眼鏡戴，很容易傷害眼睛。

朱立倫指成立銀光未來創新協會，4年來走遍全台偏鄉，已讓20多萬名長輩檢查眼睛，配戴最好的老花眼鏡，他要感謝社會愛心人士及驗光師公會的協助。

朱立倫說，去年到峨眉鄉舉辦銀光敬老眼鏡活動時，楊文科縣長說不能只有峨眉鄉，田此今年就到北埔鄉來，希望持續協助新竹縣更多偏鄉長者，眼睛能夠大放光明。楊文科提議明年到寶山鄉，讓大隘三鄉長輩都能配戴適合的老花眼鏡，朱立倫承諾明年在寶山鄉舉辦。

銀光敬老眼鏡傳愛偏鄉到北埔鄉的活動，有200多名長輩領取號碼牌後，依序由驗光師做視力檢查，朱立倫和楊文科也了解長輩驗光等過程，並有不少民眾爭相與朱立倫合照。

驗光師診察長輩若有青光眼、白內障、黃斑性病變等問題，提醒長輩要接受正確治療，衛生所也安排衛教課程，期讓長輩們眼睛看的清楚，生活上能自立也更安全。

銀光未來創新協會表示，全台老花眼就診率僅1％，有9成長者是在不專業配鏡下使用老花眼鏡，顯示長者視力保健長期被忽略，該協會佈建在地敬老眼鏡資源，長輩受檢配鏡提高到30％，不僅是一副免費眼鏡，而是真正守護長者的視力健康。