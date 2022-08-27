數位發展部27日正式揭牌成立，首任部長唐鳳表示，數位部核心理念是「全民數位韌性」，要從社會共融、產業轉型、應變韌性等3層面建構相關基礎，盼數位人才投入數位部，共同加強資安防護。（姚志平攝）

數位發展部今揭牌，台灣維新、台北市長參選人蘇煥智今表示，這是一個定位目標模糊的中央新部會，將容易造成原來權責部會與數位發展部互推責任。「我認為這是一個錯誤的決策」；而且與政府改造、部會組織精簡的目標大違背。

蘇煥智今指出，數位發展部定位模糊、互推皮球；這將如過去的國科會提升為科技部，後來發現跟各部會互搶科技研發資源，最後發現錯誤又改回國科會。

他說，例如最近發現網路上海量各種詐騙，其實還是要回歸由警察機關來增設網路警察局來負責。同樣地道理，涉及國安相關的問題還是要回歸國安相關單位如何統合網路資訊專業人才來強化資訊網路的國安。

他說，疫情已經二年多了，但今年四月這一波台灣大流行卻發生各衛生所、各縣市疫情通報系統塞車問題，造成防疫上很大的問題。不但當時防疫指揮官陳時中嚴重失職、數位政委唐鳳難道就沒有責任嗎？這就是典型的互推責任問題。

他說，最近NCC強推的數位中介服務法，也是標榜國安。未來NCC跟數位發展部的權責，又如何合理的釐清呢？是不是又會互推責任、卻又互搶資源的亂局呢？