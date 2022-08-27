老農劉招男今年收成的文旦一樣多汁甜美，卻被紅蜘蛛的吻痕紋身。（周麗蘭攝）

81歲文旦農劉招男與他自種的文旦。（周麗蘭攝）

81歲斗六文旦老農劉招男使用豆粕當有機肥，果肉甜又多汁，中秋節前總是銷售一空，今年苦找不到工人噴藥防治紅蜘蛛，讓文旦自然成長成熟，不料整園的文旦表皮粗糙像地圖，顧客看了也感到惋惜，隨中秋愈來愈逼近，賣壓十分沉重，只好降價求售。

劉招男的老欉文旦園位於斗六市崙峰里、嘉東里附近，47年前開始種文旦，摸索出種出好吃文旦的祕訣就是使用有機肥，他每年收成後就立刻修枝，幫文旦樹作月子。

文旦採收前2個月紅蜘蛛會親吻咬食果皮，果農必須間隔22天噴藥防治一次，果皮才會光滑亮麗，最多噴3次，劉招男的腳行動不便，10幾年來都委請一個老農幫忙噴，但老農3個月前過世，他臨時找不到農工噴藥，讓文旦自然生長，呈現原始面貌，沒想到「吻痕災情」慘重，幾乎每一顆果皮都粗糙，紅蜘蛛的吻痕紋路很明顯。

劉招男表示，果實一樣甜美多汁，只是外皮不好看，老顧客這幾天到果園採買，看了覺得惋惜，老欉文旦也是需要漂亮的皮才行。

他說，今年中秋節來得快，採收工人很搶手，他到前天才全部採完，大約1萬5000多斤，但一些顧客看到皮不漂亮就走了，有些還能接受，他降價求售，希望賺回成本和工錢。劉招男果園在斗六市嘉東北路26-8號，手機是0981864028。