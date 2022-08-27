雲林縣斗六市雲林溪整治工程重現風華，喚起親水夢創造休憩空間。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市雲林溪整治工程重現風華，喚起親水夢創造休憩空間。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市雲林溪整治工程重現風華，喚起親水夢創造休憩空間。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市雲林溪整治工程重現風華，喚起親水夢創造休憩空間。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府積極趕辦雲林溪水質改善計畫，其中雲林溪掀蓋段汙水截流工程，經過妥善水岸都市更新規畫後，將打破沈重的水泥頂蓋，而為避免掀蓋後水質不佳產生惡臭，縣府積極向中央爭取水質改善經費，透過汙水截流工程，將斗六市尚未辦理用戶接管的汙水截流至汙水主幹管中，輸送至斗六水資源回收中心進行處理。

縣政府表示，透過雲林溪沿岸汙水截流、礫間淨化等工程，有效改善雲林溪河川水質，重啟斗六市民封存已久的親水夢，也一併提供民眾休閒遊憩的空間，讓雲林溪水岸都市更新，一舉成為斗六市的新地標典範。

此外，近年積極整治後的雲林溪畔，魚兒、鳥兒都陸續回歸，展現十足的生態氣息，迎來具有國際籃球總會（FIBA）納入積分採計的「3×3. EXE PREMIER聯盟賽」在雲林舉辦。

3對3籃球賽已納入2024年巴黎奧運的競賽種類，此次雲林辦理的聯盟賽事，也是國際籃球總會所採計積分的比賽，可說是未來進軍奧運的重要指標。

縣政府指出，雲林鄉親此次不僅欣賞到高張力、高水平精彩賽事，為積極孕育在地籃壇的明日之星，縣府也辦理「雲林盃3對3籃球培訓推廣賽」，共吸引超過20支球隊前來參加，在富含生態且風光明媚的雲林溪河畔廣場舉辦規格體育賽事，將整個斗六市打造成1個運動城市。