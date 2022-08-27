大陸安徽大皖新聞27日報導，安徽省蕪湖市南陵縣26日晚迎來雷雨天氣，幾名在南陵縣南陵廣場上的市民遭遇雷擊，兩位市民不幸身亡，另有兩人受傷，被送往醫院救治。

從網路上流傳的視訊上可以看到，一處廣場上地面潮溼，地勢較低處有積水，並且積水處，可以看到較為清楚的倒影。在一處積水中，有兩人倒在地上，四周還有不少圍觀群眾。

大皖新聞報導，從相關部門瞭解到，兩名死者為一男一女，兩名傷者中一人經留觀後已出院，另一傷者還在醫院進行治療。

南陵縣應急管理局稍晚發布了情況通報稱，2022年8月26日19時25分許，南陵縣籍山鎮南陵廣場突發雷擊傷人意外事件，4名正在健身運動的群眾被雷電擊中。事件發生後，公安、消防、120立即趕赴現場處置，經120現場確認和法醫初步檢驗，楊某某和李某已無生命體征，符合雷擊致死特徵，對此深感痛惜。一名傷者秦某經南陵縣醫院急救後，身體狀況平穩無生命危險；一名輕微傷者張某經治療觀察正常後已於當晚出院。目前，傷者救治、善後安撫及後續工作正在有序開展。

雷擊當天下午17時20分，南陵縣氣象台發布了雷電黃色預警信號稱，籍山鎮、弋江鎮等部分鄉鎮6小時內可能發生雷電活動，注意防範。