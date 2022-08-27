新光金(2888)子公司新光銀行目前主打OU數位帳戶總開帳戶數已突破22萬戶，最新推出「一開四戶」的開戶服務，鎖定想開始參與股票投資，卻因時間成本太高而卻步的族群，提供減少繁複的全線上開戶流程。民眾透過一開四戶，同時開立證券投資所需的交割帳戶及銀行的存款帳戶，包含OU戶戶通數位證券存款帳戶、OU數位存款帳戶、OU外幣數位存款帳戶、信託帳戶。

新光銀行表示，面對全球股市短期修正幅度大，不少投資人抱持巴菲特「在別人恐懼時我貪婪」的投資心法，選擇危機入市。除此之外，根據台灣證券交易所統計，6月台股證券累計開戶數達1,225萬人，其中新開戶人數中，21至30歲年輕族群就占了5成以上，顯示台股新進股民以年輕族群為主力，可見年輕族群對投資理財的意識提高。

「一開四戶」除方便投資新戶在投資台股前，可將OU戶戶通設為交割帳戶外，還可享有OU數位存款帳戶的優利活儲，此服務也符合近年新光銀行推動無紙化、無接觸金融的訴求，避免紙本流程所產生的碳排量。若客戶有外幣資產配置或旅遊換匯的需求，使用OU外幣帳戶也有換匯減分的優惠，OU帳戶所提供的是全方位投資理財的金融服務。