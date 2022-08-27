抱回第1名的新市區社內社區發展協會。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲(左)與獲得第1名的新市區社內社區發展協會合影。(曹婷婷攝)

阿嬤的古早味是什麼？為提倡長者吃得健康，台南市政府社會局與中華醫事科技大學合辦「咱叨灶咖ㄟ古早味－長者營養菜單製作比賽」，吸引49支隊伍參賽，參賽阿嬤們笑說，大家想到古早味都覺得很油很鹹，但她們善用在地當季食材，變出美味低油低鹽料理，勝出20支隊伍菜單還將被印製成食譜推廣。

台南市65歲以上老年人口數有32萬7699多人，目前全市380個社區有203個社區提供共餐服務，鑒於老人吃得營不營養與健康息息相關，為提倡長者健康飲食，兼能透過在地食材呈現台南美味，台南市政府社會局首度以古早味為主題，舉辦「長者營養照菜單製作比賽」。

這場比賽吸引社區關懷據點、志工媽媽、農會家政班及一般民眾共49支隊伍報名，參賽者平均年齡75歲，經過書面評審，共20組闖進今天的決賽，每組須烹調主食、主菜及副菜等3道佳餚，最後由新市區社內社區發展協會抱回第一名。

新市區社內社區發展協會總幹事魏千富說，社區關懷據點共餐服務已推行9年，平常都善用在地食材烹調，此次比賽，阿嬤們選定的「古早味」都是在地或自種食材，以破布子、毛豆、竹筍、豆包等食材烹煮三寶粥，破布子蒸肉、日式白醬焗烤時蔬，最重要的是老人牙口不好，也以絞肉取代肉絲，便於咀嚼，且菜色低油低鹽低糖。

台南市長黃偉哲今天也到場頒獎給得獎長輩們，他說，希望透過這次比賽，提供阿公阿嬤及在地特色料理一個舞臺，後續也將把得獎作品編製成食譜，於各區進行食譜教學推廣活動，也會贈送全市社區關懷據點，讓年輕人與長者共同學習古早味料理，傳承在地好滋味。