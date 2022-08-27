桃園市議員「村長」詹江村。（資料照片）

國民黨桃園市議員「村長」詹江村26日在直播中披露，指標民調公司針對桃園市桃園區市議員參選人支持度所做的最新民調，鄉民女神「qn」黃瓊慧的20到29歲年輕人支持度竟然只有1.4％！不過村長也強調，「qn」黃瓊慧目前還在當選安全名單之內。

村長說，黃瓊慧是民進黨第一代網軍，當時在PTT聲量全國第一名。黃瓊慧爸爸是現任桃園市議員黃景熙，這屆退休。黃景熙參選的時候，「我每天在黃景熙家裡開會輔選」。

看到這份民調，「非常非常訝異」，村長表示，包括當事人或所有人都會非常訝異。他指出，在林智堅論文還沒出事之前，桃園區所有人都認為，黃瓊慧是民進黨的吸票機，民進黨怕黃瓊慧拿太高票，國民黨則希望綠營支持者通通都投給黃瓊慧。

村長披露，但是林智堅的論文門之後，產生非常微妙變化。桃園區的議員參選人有30人，20歲到29歲的年輕族群，會支持誰？跌破眼鏡，20到29歲支持度倒數第二名想都想像不到，就是黃瓊慧，只有1.4％。

村長驚訝說，黃瓊慧不是qn嗎？不是鄉民女神嗎？為何是倒數第二？黃瓊慧的年輕人支持度一直在狂掉，這是一個警訊 。不過村長也強調，「qn」黃瓊慧目前還在當選安全名單之內，同時也保證這份民調真實性。