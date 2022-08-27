新竹縣政府為因應各級學校新學期開學，派員到校陸續完成環境消毒等工作，請全縣各學校皆需做好防疫準備，並規畫9月5日至16日，安排國小校園集中施打疫苗，縣長楊文科提醒師生和家長須做好防疫措施，落實「生病不入校」，以守護你我健康，讓師生都能安心上學。

教育局長楊郡慈指出，配合中央防疫政策，8月30日開學當天，開放家長依防疫規範陪同小學一年級新生入校，與衛生局規畫9月5日至9月16日校園集中施打疫苗，以提升施打率，並提高快篩試劑庫存量從30％至50％，以利國小學生的安全。

此外，9月12日起的校園防疫新制，確診者及快篩陽性個案的同班同學及導師，延續目前嚴謹防疫規定，即班上如前2日內曾到校上課有確診或快篩陽性個案，依規定同班同學與導師皆暫停實體課程3天，並提供1人1劑快篩試劑，如家中無人照顧者，也可將學童送至學校以線上教學。

各學校開學後除上課時間外，適度開放校園空間，並有條件開放戶外教育、畢業旅行，讓學生能學習多元。用餐依現行校園防疫指引辦理，學生用餐前洗手、用餐環境通風良好、持續使用隔板為原則，落實桌面清潔及消毒。

教育局已請全縣各級學校做好防疫準備，在開學前召開防疫小組會議，加強盤點快篩試劑庫存量，了解教職員工及學生疫苗接種情形，持續落實量體溫、戴口罩、勤洗手及生病不入校園等相關防疫警戒措施，讓每位學生受到最好的照顧。