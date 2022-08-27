德國新星 維爾茨 正在養傷明年才有機會復出（圖片來源︰達志影像）

本賽季德甲在3輪比賽之後只剩下拜仁慕尼黑是全勝之外其他賽果都非常之冷門，上賽季的季軍勒沃庫森3戰全敗排17位、多特蒙德上一場對上文達不來梅， 89分鐘還領先2:0的情況下，最後以 2:3「反勝為敗」，而上季第四名的 RB萊比錫也是聯賽3戰仍未打開勝利之門，只排在中游。

【足球-德甲】[勒沃庫森 @梅因斯][08/27(六) 21:30] [編號 807]

既然強隊沒有保證，倒不如尋找目前令人意外的球隊，而其中一隊就是梅因斯。這支上賽季最後排第八名的球隊，這賽季目前3戰2勝1平，球隊特點防守力強、進攻只屬一般，3戰當中只有4顆進球，是前10名當中進球最少的。相反球隊3戰只丟2球，是除了拜仁之外丟球最少的球隊之一，梅因斯這特點，最好就是投注在讓分勝。

本週末對上目前排名倒數二的勒沃庫森為，梅因斯仍然是讓分+1的一方，只要是梅因斯打平或勝出，梅因斯讓分勝便可有彩金，是個不錯的選擇。

相反勒沃庫森本賽季表現令人相當失望，聯賽3戰全敗，只進1球更是德甲進球最少的球隊。有傳 勒沃庫森球員跟主帥 蘇安 Gerardo Seoane 相處上不太融洽，而德國天才新星 維爾茨 Florian Wirtz 正在養傷需要到2023年才有機會復出，勒沃庫森目前正處於人手不足以及將帥不和的困境當中。

一方鬥志旺盛，另一方士氣低沉，梅因斯 受讓分+1，本場當然首選梅因斯讓分勝。如果希望賠率更理想，甚至可想不讓分梅因斯勝。

推薦︰ <足球>807勒沃庫森 @ 梅因斯 讓分 (梅因斯 (+1))；大小[總分] (小 2.5)

穆斯亞拉 已經在聯賽攻進3顆進球（圖片來源︰達志影像）

衛冕的拜仁慕尼黑，縱使有前鋒兼神射手 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 離隊，但一眾球星分擔了進球的責任，本賽季首3場聯賽合共竟進了15球，平均每場聯賽進5球。不過本週末將會遇上「拜仁剋星」慕森加柏，可選拜仁不讓分勝，大小[總分]大2.5甚至3.5也可考慮。

【足球-德甲】[慕森加柏 @ 拜仁慕尼黑][08/28(日)00:30] [編號 809]

在萊萬離隊後，外界曾擔心拜仁的進攻火力，但經過3場聯賽後，眾球員以進球來消除大家的疑慮。塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mane 迅即已取得3顆聯賽進球，而年輕前鋒 穆斯亞拉 Jamal Musiala 表現也讓人驚喜，3場聯賽進3球，加上除2人外，已有7名球員有進球，拜仁的強大攻力可說是大小[總分]大2.5的保證。

既然拜仁攻力如此強橫，為何不選拜仁讓分勝，答案是因為本場的對手是慕森加柏。慕森加柏開季聯賽3戰2勝1和7分排第2，故此本場其實是德甲榜首大戰。但更重要是慕森加柏在上賽季在4次對上拜仁當中竟取得3勝1平不敗的成績，包括在德國杯5:0淘汰拜仁，聯賽2戰也是1勝1平，而另一場友賽也擊敗對方。有如此好成績，縱使拜仁氣勢凌人，也不敢看不起慕森加柏，本場首選大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>809慕森加柏 @ 拜仁慕尼黑 大小[總分] (大 3.5)；大小[主隊] (拜仁慕尼黑 大 2.5)