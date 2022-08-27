湯姆克魯斯主演《捍衛戰士：獨行俠》。（CATCHPLAY提供）

湯姆漢克斯（左）與奧斯汀巴特勒主演《貓王艾維斯》。（CATCHPLAY提供）

CATCHPLAY＋影音平台「8月最大咖」邀請金鐘獎得主實力派演員溫昇豪，分享三部8月份新上架的強檔電影及影集。首先推薦的是「阿湯哥」湯姆克魯斯主演《捍衛戰士：獨行俠》，溫昇豪自曝光是首集《捍衛戰士》就看了N遍，時隔36年推出續集，讓他迫不及待衝戲院支持。

身為忠實粉絲的溫昇豪對片中阿湯哥的夾克、川崎摩托車，以及各種致敬橋段如數家珍，更令熱淚盈框大讚：「這部片給舊觀眾懷舊的感覺，又能讓新觀眾接收新東西，難怪會被稱為近年最棒的續集電影，我現在講到都還會手舞足蹈，就是因為太愛這部片了！」而片中演員們坐上戰機的訓練過程也讓他十分嚮往，「我覺得這對我們演員來講是一個難得的經驗，我也巴不得有一天有這個機會，能夠跟他們一樣飛上青天，完成小時候的夢想。」

再提到傳記電影《貓王艾維斯》，溫昇豪分享自己原本就很喜歡導演巴茲魯曼色彩瑰麗的拍攝手法，這次的傳記電影無論是貓王崛起的過程，或是新生代演員奧斯汀巴特勒維妙維肖的演出都相當精采。尤其貓王與湯姆漢克斯飾演的經紀人之間的關係，讓同樣身處演藝圈的他看得十分玩味。

溫昇豪說：「藝人跟經紀人的關係本來就是某種程度的恐怖平衡，在藝人創作能力最爆發的時候，經紀人本來就會很努力地去接工作，讓藝人過上比較優渥的生活，但他也抽得相對比較兇。尤其像湯姆漢克斯，在戲裡把貓王從一個默默無名的人捧成天王巨星，那肯定是在他身上砸了很多資源跟金錢，相對他回收的時候一定是從他身上挖。」

除此之外，溫昇豪也不忘提醒劇迷們，夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》的衍生劇《龍族前傳》也在CATCHPLAY＋中HBO GO專區每週一同步上架。